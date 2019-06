Basskitarrist Mai Leisz: lõputult ei saa lohutust, rahulolu ja õnne väljastpoolt otsida 

“Kõik muutused võtavad aega ja on valusad," nendib Mai ajakirjale Anne & Stiil antud intervjuus. "Sellest aga veel valusam on jääda kinni kuhugi, kuhu me enam ei kuulu, ükskõik, kas selleks on suhe, töö- või elukoht. Töö iseendaga, et leida rahulolu sellega, kes me oleme, on seejuures kõige raskem. Lõputult ei saa lohutust, rahulolu ja õnne väljastpoolt otsida, see algab ju tegelikult iseendast."