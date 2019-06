ILMA PAANIKATA: pelgalt suhkru söömisest diabeeti ei saa 

„Tervislik toitumine ei võrdu alati mõttega dieet,“ selgitas Tammer-Jäätese. „Nii nagu ei ole kõigile diabeetikutele ühtset söömise kava, ei ole seda võimalik teha ka tervele inimesele. „Diabeediga elades peab kohandama ravi ja eluviisi. Viimane on oluline ka tervele inimesele – kaalu ja terviseprobleemid on tihedalt seotud elustiiliga,“ sõnas ta.

„Ei tasu süüa ära tervet Kalevipoja šokolaadi, vaid võtta üks komm. Põhisöögikordi võiks olla päevas kolm, millele vajadusel lisada üks-kaks oodet. Kindlasti tuleb süüa hommikusöök, mis on päeva kõige olulisem toidukord. Oma kogemusest saan öelda, et diabeediga käib kaasas soov pidevalt midagi närida, aga võileiba ma selleks ei soovita,“ sõnas ise juba lapsena diabeedi diagnoosi saanud naine. Tema sõnul sobivad vahepaladeks puuviljad, pähklid, köögiviljad, jogurtid, leib.

Diabeet ei ole nakkav, küll aga võib see edasi kanduda lähisugulaste liinis. Liidu juhi sõnul on oluline ümber lükata müüt, et diabeet tekib suhkru söömisest. „Suhkru söömisest diabeeti ei tule. Küll on aga kaudne seos kehakaalu tõusuga, mis võib soodustada 2.tüübi diabeedi teket,“ sõnas ta.