Oh ajad, oh kombed! Katsikutest olulisemaks on saamas beebipeod 

Mujal maailmas ülipopulaarne baby shower ehk beebipidu on üritus lapseootel emale, et tähistada tema rasedust ja peagi saabuvat beebit. See on pidu, mille keskmes on kõik ema ja lapsega seonduv. Baby shower toimub tavaliselt vahetult enne sünnitähtaega, kuid mõni naine korraldab seda ka mitu kuud enne tita ilmaletulekut.