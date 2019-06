AVESTA 30. juuni | Ole lahke, hoolitsev ja täida teiste palveid 

Kuutsükli 27.päev soodustab intuitiivset tajumist, eneseotsinguid ja teadmiste kogumist. Ära pane mängima raadiot ega telerit kui sa seda teadlikult ei kuula või vaata. Täna tuleb endale teadvustada, et sa oled vastutav kõikide oma tegude, sõnade ja mõtete tagajärgede eest. Ning kui kõik pole nii nagu soovid, siis on see ju sinu enda tegude tulemus.

Täna vaadatakse loomade käitumise järgi kuidas inimesed sinusse suhtuvad. Kui satud ootamatult vihma kätte ja saad märjaks, siis on oodata õnne ja edu. Kui leiad peeglikillu, siis laheneb keeruline olukord. Kui leiad peenraha, eriti kui vapp on pealpool, siis tuleb probleemidele õnnelik lahendus. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed ja annavad konkreetset ning otsest informatsiooni. Kui unes ujusid vees, siis on oodata haigusest vabanemist.