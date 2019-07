AVESTA 3. juuli | Ära koorma ega pinguta end üle  

Kuutsükli 2. päeva tähis on soovide tulv. Füüsilises kehas toimub põlemine ja küllastumine ja tänu kehalisele tunnetusele võib saada teada kas see, millest mõtled on sulle kasulik või kahjulik. Selleks on hea mediteerida erinevatele asjadele. Kui mõne inimese, koha, eseme, söögi vms puhul tunned vastumeelsust, siis on see või need sulle kahjulikud.