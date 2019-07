Sina ise Dementse ema hooldaja: kui ikka külmal oktoobriõhtul maakohas kell kümme kodust ära joostakse, muutub asi eluohtlikuks Triin Raestik , täna, 16:30 Jaga: M

Dementset ema hooldav Marju naerab, et on haiglaselt positiivse loomuga. Ent üksnes sellest ei piisa, et ise keerulises olukorras terveks jääda. Eelkõige tuleb õppida omi lahinguid valima.