Kohalik soovitab: viis kohta, mida suvel Muhus ja Saaremaal külastada 

Loojang Väikesel Väinal. Silja Paavle



Võimsa seikluse leiab Muhumaa Võiküla munakiviteelt ja kaitserajatistelt

Võiküla munakivitee on ahhetama panev vaatamisväärsus. Ligi viis kilomeetrit pikk tee on ehituskvaliteedilt võrdväärne Tallinna vanalinna tänavatega. Uhke ja kõva kolinaga tee viib rannasuurtükipatareisse. Patarei harjalt avaneb hunnitu vaade üle kadakaste rannaniitude merele. Selle vaate pärast juba tasub seda loksumist kannatada.



Parim vaatamisväärsus on Pöide kirik Saaremaal

Kui mujal on kõik kindluskirikud saanud värske krohvi ja uue kullatud altari, siis Pöide kiri on oma eheduses jalustrabav. Tegu on Eesti vanima kiviehitisega, mille torn pärineb ajast enne Jüriöö ülestõusu. Kui hästi paluda, siis on võimalik kirikutorni ka ronida, see on pikk ettevõtmine kuid vaade sealt on uhke.