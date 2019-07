Anni Rahula hindab kodumaiseid tootjaid: näen iga päev, kuidas maainimesed rapsivad ja igapäevaselt vaeva näevad 

“Kuna elan ise maal, siis näen iga päev, kuidas maainimesed rapsivad ja igapäevaselt vaeva näevad. Pärast seda ei tõuse käsi enam välismaalt sisse toodud toiduaineid ostma. Vähim, mis me teha saame, on oma ostuvalikutega nende tööd toetada,” avaldas ajakirjale Anne & Stiil Anni, kelle sõnul on esimene ja teine põhimõte omavahel ka lähedalt seotud.