VÄÄRT NÕU | Millal peaks sünnituskott pakitud olema? Ja mida sinna üldse panna tuleks? 

Kindlasti tuleb kaasa võtta aga vahetusjalatsid, näiteks sussid, endale ja tugiisikule. Ka sokid on asjakohased. «Ja aluspesu tuleks kaasa pakkida kohe mitu paari,» loetleb ämmaemand. Tema sõnul on hea mõte võtta kaasa ka endale sobiv muusika, sest see aitab lõõgastuda. Muide, tänapäeval on üsna tavaline, et sünnitama minev naine on kaasa võtnud ka midagi isiklikku – näiteks kaisulooma või oma padja. See on lubatud – peaasi, et naine end hästi tunneks.