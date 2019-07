Aastakümneid laulu- ja tantsupeomärke kogunud Mart Puust otsib oma haruldasele kogule kosilast 

Mardi (73) sõnul on kollektsionääre kolme liiki. Ühed püüavad kogumise teel midagi talletada, lähevad teemasse süvitsi ja tutvustavad oma kollektsiooni ka teistele. Teised on kogumispisikuga nakatunud ja neil on tugev omandamiskirg. Samas korjavad nad neid pigem sokisäärde. Kolmandad on pigem spekulandid – otsivad ja kauplevad. Ja kui silmapiiril terendab kasu, müüvad enda omanduses oleva asja edasi. Mart on enda sõnul pigem esimest tüüpi.