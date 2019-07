Unustatud kuninglikud: miks on printsessid Eugenie ja Beatrice rahva seas nii ebapopulaarsed? 

Eugenie ja Beatrice on kuninganna Elizabeth II lapselapsed ja Yorki hertsogi Andrew tütred. Andrew on kuninganna Elizabeth II kolmas laps ja teine poeg. Sündides oli Andrew troonipärimisjärjekorras Charlesi järel teine, kuid tänaseks päevaks on ta langenud kaheksandale kohale. Nimelt on troonile eelisõigus hoopis prints Charlesi lastel, sest Briti troonipärilusjärjestuses kehtiva süsteemi kohaselt on esikohal valitseva monarhi alanevad sugulased, siis tema vennad ja õed ning nende alanevad sugulased, seejärel tema vanemate vennad-õed ning nende järeltulijad.

See tähendab, et teisel kohal on Charlesi poeg William. Tema vend Harry oleks olnud järgmine, kuid Cambridge'i hertsogi perre sündisid lapsed, mis tähendab, et prints Harry ja Yorki hertsog liikusid troonist veel kaugemale. Praegune näeb järjekord välja selline: Walesi prints Charles, Cambridge'i hertsog William, prints George, printsess Charlotte, prints Louis, Sussexi hertsog Harry, prints Archie ja Yorki hertsog Andrew.

Printsessid järgnevad kohe oma isale, ent nende troonile astumise tõenäosus on nii väike, et see on mõjutanud nende staatust kuninglikus perekonnas. Troonist nii kaugel viibimisel on küll helgem pool – sa pole 24/7 tähelepanu keskpunktis. Ent kahjuks on ei saa mittetöötavad kuninglikud võimalust kuninganna heaks töötada. Printsess Eugenie ja printsess Beatrice on just sellised kuninglikud. Nende isa on küll pingutanud, et neid positsioonile suruda, kuid paraku edutult. Eugenie ja Beatrice peavad seetõttu täiesti tavalisi ameteid. Beatrice töötab finants- ja konsultatsioonivaldkonnas, Eugenie on aga ühe Londoni kunstigalerii juhataja.

Avalikkus pole nende unustatud kuninglike vastu eriti lahe olnud. Kritiseeritud on nii nende välimust kui ka tööd. "Eeskujuks olemine on nende jaoks alati raske olnud ning eriti valus on alla neelata nende kehakaalu, stiili ja tööelu kohta käivat kriitikat. Viimaste aastate jooksul on mõlemad tüdrukud mõistnud, et nad on nüüd naised ja nad saavad oma staatusega välja palju head ära teha," sõnas kuninglikule perekonnale lähedane allikas väljaandele People.