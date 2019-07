Tegevust kogu perele: Viljandi Folgi lisaprogrammist leiab mitukümmend tasuta sündmust 

Otse festivali südames, Jaani kiriku ees vallikraavis seab end sisse regilaulu pesa “Hõimust hõimu”, kus eeslauljate vedamisel lüüakse iga päev kindlatel kellaaegadel laul lahti. „Regilaul on eesti kultuuri tüvitekst ning kõige suurem lugu, seetõttu on igati paslik tõsta see „Hea loo!“ festivalil aukohale,“ ütleb programmijuht Tarmo Noormaa. „Pärimusmuusika on pidevas muutumises ja regilaulu pesa pakub võimaluse festivalil nii näha kui kogeda, kuidas kõige ürgsemast eesti kultuurinähtusest saab suure lava kontsert,“ soovitab Noormaa regilaulu pesast kindlasti osa saada.