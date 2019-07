Ivo Linna laulupeost: sa pead saama seda tunnet tundma ja seda nuttu nutma koos teistega 

Aldo Luud

1960. aastal esmakordselt laulupeol osalenud Ivo Linno sõnul on tegemist väga puhastava sündmusega."Sa pead seda tunnet tundma ja seda nuttu nutma koos teistega. See on väga puhastav," tõdes Ivo Linna juubelipeo eel ETV saates "Laulu- ja tantsupidu – Eesti ime", vahendab Menu . "Me peame vahetevahel kokku saama. Unustama sõimlemise, kirumise ja lõputu töörügamise. Tulema kokku, et laulda oma hinged puhtaks ja vabaks," lausus Linna.