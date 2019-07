KANNA, PROOVI JA VÄRVI | Mis uudist ilumaailmas? 

Kui suvi, siis värvid. Kui suvi, siis OPI Neon kollektsioon! Ka kõige tagasihoidlikumad võiksid sel suvel neooni oma küüsi ehtima valida, sest pole kuumemat paari kui jumekas nahk ehitud särtsaka küünelakiga. Ja nagu ikka, ei saa OPI puhul üle ega ümber lahedatest värvitoonidele antud nimedest, nagu näiteks lõunamaine türkiis «Music Is My Muse» või mahlane oranž «Orange You A Rock Star?». Hea valiku leiab näiteks Kaubamajast, ühe laki hind on 11.99.