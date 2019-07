Kümme kiiksuga muuseumi, mida pead ilmtingimata külastama! 

Tualetimuuseum Mr. Toilet House Lõuna-Koreas Suwoni linnas. Tegemist on unikaalse tualettide muuseumiga, kus on rohkelt ajalugu ja kultuuri. Selle asutas kunagine Suwoni linnapea, kes ise sündis tualetis. Mr. Sim oli ka Ülemaailmse Tualettide Assotsiatsiooni president. Muuseumi maja ise on WC poti kujuline. Veidi teistlaadset tualetimuuseumi (Museum of Toilets) saab külastada ka New Delhis, Indias.