AVESTA 5. juuli | Loe tarku raamatuid, palveid ja valmista ette tähtsaid dokumente 

Kuutsükli 4. päeva märksõna on valik hea ja kurja vahel. Hea on lugeda palveid, laulda mantraid, mediteerida, sest kõik see soodustab teadlikku valikut ja ahvatlustele vastu seismist.

PÄEVA MÄRGID: Kui leiad palju sarnaseid metallesemeid, ennustab see ootamatut õnne. Kui sinu peale langeb linnusulg, on oodata edu materiaalsetes asjades. Kui puhub tugev vastutuul, osutatakse sulle abi. Kõik tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud head ja meeldivad unenäod võivad täituda viimse täpsuseni või vastupidi. Täituda võivad ka ebameeldivad unenäod. Kui lendasid unes, ületad raskused. Kui nägid kirikut, templit, tähistab see kannatusi või katsumusi. Kui nägid end peeglist, on karta paljastusi või laimu.