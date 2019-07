AVESTA 6. juuli | Päev peab olema kerge ja rõõmus 

Kuutsükli 5. päev sobib hästi vastuseisuks ahvatlustele ja kiusatustele. Toimub huvitav valik inimeste vahel, kes on arenguks vajalikud ja kes mitte. Igaühel väljendub see erinevalt, kuid kui keegi sind täna nutma ajab, siis see inimene on sinu arenguks vajalik.

PÄEVA MÄRGID: Hea märk, kui sa kuidagi ärgata ei tahtnud, sest see näitab, et sinu südametunnistus on puhas. Kui näed ühel ajal päikest ja vihma või vikerkaart, on oodata rahu, heaolu ning õiglust. Kui leiad väikese metalleseme, ennustab see õnne, edu, armastust. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed vaid siis, kui saabuval öösel on pilves ja sombune ilm. Siis täituvad need ruttu, ühe-kahe päeva jooksul. Kui nägid unes kaklust, tähistab see suhete selgitamist. Kui nägid unes riideid, on oodata heaolu ja õnne. Kui nägid unes linde, tähistab see teateid, sõpru, seltskonda.