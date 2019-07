AVESTA 7. juuli | Ära solva teisi ega muud elavat 

Kell 10.34 algav kuutsükli 6. päev sobib vaimseks ja sõnaliseks tööks, samuti heli- ja aroomiteraapiaks. Tekita meeldivaid helisid, süüta aroomilamp ja tee õues hingamisharjutusi. Kasulik on teha veeprotseduure. Ennustused ja unenäod lähevad täide ning esineb palju telepaatiajuhtumeid.

PÄEVA MÄRGID: Kui mõni loom tuleb sulle koju või sinu koer haugub sinu peale, kaitsevad sind esivanemad. Halb, kui koer lamab siruli või ulub. Kui leiad vääriskivi või sõrmuse, täitub soov. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud, kuid täituvad hiljem. Kui nägid unes puid või lilli, on oodata õnne, armastust või ootamatut sissetulekut. Kui nägid unes surnud esivanemaid, oled kaitstud ja saad abi. Kui nägid unes tähti, on oodata õnne ja heaolu.