AVESTA 8. juuli | Katkesta ebavajalikud suhted ja sidemed 

Kell 12.42 algab järgmine maagilistest kuutsükli päevist ja see päev toob õnne, kui lähtud õiglusest ja räägid tõtt. Samas ära unusta, et vahel ja mõnel puhul on parem vait olla. Siinkohal olgu sulle teejuhtideks inimlikkus ja taktitunne.

PÄEVA MÄRGID: Kui leiad metallesemeid, eriti teravaid, leiad lahenduse keerulistele probleemidele. Kui tuulehoog avab akna, ennustab see uue elu algust. Kui loomad sind ründavad, näitab see, et sinult on võetud kaitse. Kui lind istub õlale, sinu peale langeb linnusulg või kuuled kukkede kiremist, ennustab see kaitset ja head uudist. Kui uks ei avane või lukk läheb katki, võetakse sinult maha kaitse. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid need, mis on seotud võitluste, lahingu, terariistade või relvadega. Kui nägid unes lahingut ja võitsid kedagi, oota elumuutust.