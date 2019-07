AVESTA 10. juuli | Ole valmis ootamatusteks, järskudeks muutusteks ja võta toimuvaid sündmusi kergelt 

PÄEVA MÄRGID: Täna tuleb jälgida pilvi. Kui taevas on pilvine, pööra tähelepanu nende kujule, sest nendes on sümboolne tähendus. Kui kodust väljudes on tuul selja tagant, tuleb päev edukas ja sulle osutatakse abi. Kui tuul viib ära mõne paberi või purunevad nõud, on oodata õnne. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud ning täituvad kiiresti. Kui nägid järjest mitut unenägu, on tulemas soodsad elumuutused. Kui nägid unes tuld, on oodata õnne ja abi. Kui nägid unes puid ja/või olid metsas, ennustab see uusi tutvusi ning soosingut.