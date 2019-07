Anu Saagim: olen saanud kõrvetada, inimese kavatsusi ei tunne ju kohe ära 

«Olen saanud kõrvetada, inimese kavatsusi ei tunne ju kohe ära. Minu kõrvu on ringiga jõudnud jutud, «kuidas ma Anu Saagimiga semmisin ja seksisin». Mehed ei ole tegelikult latatarad, aga ilmselt on neil hirmus suur pinge seda teadmist enda sees hoida, et ta on Anu Saagimiga seksinud. See on ju klassika, et räägi oma parimale sõbrale või sõbrannale, ja kogu maailm teab. Mine metsa, kaeva auk ja karju oma uudist sinna, aga ära räägi seda isegi oma kassile. Sest isegi kass plärab selle välja,» sõnab ta Naistelehele antud intervjuus. Et Anu sõnul on selliseid mehi olnud rohkem kui üks, näebki teda kohalikel seltskonnaüritustel pigem sõbrannadega ringi kargamas.

Praegu on tal kaks silmarõõmu – üks on mujal elav muulane, teine elab Eestis, aga on samuti mitte-­eestlane. Üks neist on abielus, teine mitte, ja Anu on veendunud, et mõlemad mehed on teineteise olemasoluga kursis.