Lea Dali Lion: juba aastaid olen aru saanud, et söömine on üle tähtsustatud 

„Juba aastaid olen aru saanud, et söömine on üle tähtsustatud ning inimesed söövad tunduvalt rohkem, kui kehale vaja oleks. Süüakse enamasti endalegi aru andmata hoopis mingitel hingelistel põhjustel," lausub ta ajakirjale Tervis Pluss antud intervjuus.

"Kui tekib energiapuudus, siis teeb inimene kohe kiirelt külmkapiukse lahti, mõtlemata, kuhu energia tegelikult kadus või et kas on ikka võimalik, et kõht on juba tühi," seletab Lea. "Tihti mõjub selline söömine just vastupidiselt, väsitakse veel rohkem ära, sest magu nõuab seedimiseks lisaenergiat – ja mis muud kui külmkapiuks jälle lahti ja midagi jälle suhu."