ÄRA MAGA MAHA! Selle nädala põnevaimad kultuurisündmused! 

Kui Tõnu Õnnepalu «Pariis» märtsi lõpus ilmus, sai sellest vaat et bestseller. Rõõmsa üllatusena ilmus sellele juba sel suvel järg – «Aaker». Pariisi raamatus elas kirjanik kuu aega linnas, mis ajendas teda 25 aastat tagasi kirjutama oma esimest romaani «Piiririik». Kui «Pariis» oli n-ö linnaraamat, siis «Aaker» metsaraamat. Siia, Kanadasse Kotkajärvele jõudiski autor otse Pariisist. Õnnepalulikud mõtisklused vahelduvad käikudega ümbruskonna ürgmetsadesse ja külapoodi. Pariisis toitis ta korteriomaniku kassi, siin koolibreid ja vöötoravaid. Et autori elupaik on eesti suvilate külas, satub lugejagi koos temaga väliseesti maailma. Õnnepalu hindab kunagiste sõjapõgenike kohandumist, kuid enam on asju, mida ta väliseestluses ei imetle.

«Pealpool pilvi» Foto: VLG Filmid

Režissöör Oksana Karasi film «Pealpool pilvi» algab pansionaadi idülliga – neiu Saša (Taisiya Vilkova) on suvitamas koos ema, isa, õe ja sõbrataridega. Kui rannast leitakse uppunud mees, on ema suurim mure, et südamehaige tütar ei erutuks. Edaspidigi käib mäng haige südame ümber, tagamaad selguvad hiljem. On armumisi, petmist, närvikõdi. Isa rollis Aleksei Agranovitš («Humorist») ja ema Viktoria Tolstoganova on ka päris elus paar. Lõpuks jääbki kõlama emaga seonduv – milleks on valmis naine, et mees ei lahkuks ...