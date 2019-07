Moekunstnikust linnuvaatleja: ma ei kandideeri ornitoloogi teadmistele 

Mõistagi on lindude pesitsemise eelduseks neile sobiv keskkond, ja Merikese (50) kodu ümbrus Tiskres sobib sulelistele ideaalselt. Piisab ainuüksi sellest, et aknast välja kiigata ja veenduda: tegelikult ei elagi meie kõrval üksnes varblased või tuvid. Linnuriik pealinna külje all on uskumatult liigirikas ning kirev – ja just fotode järgi saab seda suurepäraselt tuvastada. Merikese koduhoovist jalutavad tihti läbi ka siilid, oravad, rebased ja kährikud.