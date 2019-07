PROOVI, KÜLASTA JA KASUTA | Selle nädala toidu-uudised 

Meemeistrite toodangut tasub kindlasti proovida kõikidel suurematel ja väiksematel meesõpradel. Tootjate puhul on tegemist pereettevõtetega, kelle mesi on pärit Põltsamaa ümbruse metsadest, rabadelt ja põldudelt. Toodetena on müügil nii puhas mesi kui ka pisikestesse purkidesse pakendatud maitseküllased meesegud. Viimased on tõelised maitseüllatajatest vitamiinipommid, mille valmistamisel on kasutatud naturaalseid Eesti marju ja tooraineid. Kirsid, vaarikad, maasikad, astelpaju, jõhvikad ja kuuseokkad on vaid väike valik toorainetest, mis on koos meega purki pistetud! Tooted on vabad kunstlikest ainetest ja maitsetugevdajatest. Täpsem info: www.meemeistrid.ee