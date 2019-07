Maale kolinud kunstnikepaar: kunstiga on nii, et liiga hea ei tohi olla. Muidu muutub mugavaks 

Viinamarjalehtedega varjatud terrassil istudes ei saa ilusal suvepäeval enam hästi aru, kas viibime Eestis või on tegemist villaga mõnes Lõuna-Euroopa suvituspiirkonnas. Kuus aastat on kunstnikud Katrin (45) ja Sven Saag (51) endise Kõnnu mõisa viinaköögi kallal kõpitsenud. Paar alustas suurelt ja julgelt. Korter linnas müüdi kärmelt maha ja ajutist peavarju pakkus naabri krundil asunud soojak. Suvega plaaniti maja nii korda teha, et talvel saaks vähemalt ühes elada. See oli õige pirakas eesmärk, sest vana maja vajas tõsist renoveerimist.