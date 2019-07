LIHTSALT MARIA | Keskmise suurusega tüdrukud, koguneme! 

Ärge saage minust valesti aru, ma ei ütle et laske ennast käest, sööge paksuks ja ärge trenni tehke. Absoluutselt mitte! Ütlen lihtsalt, et tegelikult ei ole see kõige tähtsam asi maailmas. Ütlen, et elust tuleb rõõmu tunda. Söögist, trennist ja eelkõige iseendast! On täiesti ok olla keskmise suurusega tüdruk, on jumala normaalne kanda L ja XL suuruses riideid.