AVESTA 14. juuli | Kui planeerisid mõnd ostu, tee seda täna, aga ülearuste kulutusteta 

Kestev kuutsükli 12. päev lisab loomingulist aktiivsust. Aura tugevneb ja tema mõju ümbritsevale on suur. See on rahunemise ja vaimsuse päev, mil mõistus on üle emotsioonidest. Planeeri päeva nii, et saaksid endale veidi aega pühendada. Puhasta mõtteid ja keskendu veele, sest nii saavutad rahu, harmoonia ja tugevdad hinge. Kell 20.28 algaval kuutsükli 13. päeval võid oma karmaga töötades minevikku korrigeerida.

PÄEVA MÄRGID: Kui leiad sõrmuse, vääriskivi, ilusa kivi, saad partneri ja asute peatselt soodsale koostööle. Parim märk on raha saamine – ja seda tuleb veelgi. Kui hommikul miski maha kukub või kaob, lased mingi võimaluse mööda. Tänase ja homse päikesetõusu vahel on hea, kui nägid palju unenägusid. Need kõik on seotud varandusega. Kui nägid unes münte, peenraha, on see hea enne. Kui paberraha, muutub su raha tolmuks.