AVESTA 16. juuli | Söö kõike peale soojavereliste liha ja verega tehtud toitude 

PÄEVA MÄRGID: Kui leiad peenraha, on oodata heaolu ja edu. Kui sinu all laguneb miski: trepiastmed, põrand, voodi vms, viitab see salavaenlasele, kes on sind neednud või kaetanud. Verejooks ninast, suust või igemetest tähistab hävitava või halva energia mõju. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid košmaarsed ja konkreetsed, mida nägid päikesetõusul. Kui lendasid unes maa kohal või kuulsid oma nime, looda kaitset ja edu.