Horoskoop AVESTA 17. juuli | Pööra erilist tähelepanu oma sõnadele, sest need on vägised ja loovad Kaim Tamm , täna, 07:00

Tänase päikese päeva valitseja on Manthra Spenta – Püha Sõna, millega loodi maailm. Pööra erilist tähelepanu oma sõnadele, sest need on vägised ja loovad. Loe siiraid ja südamest tulevaid palveid. Kui palud abi teistele, ei unustata ka sind. Südamest naermine on eriti kasulik, sest täna on tähtsad kõik helilised vibratsioonid.