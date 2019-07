Kehakeel ei valeta: kas Fergie ja prints Andrew vahel lõõmab taas armuleek? 

Erinevalt prints Charlesist ja printsess Dianast, kes avalikult üksteise suunas mürki pritsisid, on Yorki hertsog ja hertsoginna jäänud ka pärast lahutust headeks sõpradeks. Nad on püsinud nii lähedastena, et neid on pidevalt ümbritsemas kõlakad taas armumisest.

Pärast kuninglike viimast ühist üles astumist, kõneles väljaandega The Express kehakeele ekspert Judi James. Ekspert täheldas, et kollane roos Andre pintsaku revääril läks imehästi kokku Fergie kleidiga. Naise hinnangul tunnevad hertsog ja hertsoginna üksteise seltskonnas äärmiselt vabalt: "Nad mõjuvad eemalt rohkem praeguste kui endiste kallimatena."

"Nad paistavad küll silmsidet vältivat, ent lähedus ei paista probleemiks olema. Andrew kõrval poseeriva Sarah tõstatud lõug, soe naeratus ja harali jalad viitavad pigem enesekindlusele. Tema naeratus näib uhke ja vahel veidi hapu näoga prints paistab tema seltskonnas end nautivat," lisas James.

Fergie on igati teadlik sellest, et mitmed väljaanded on kirjutanud justkui plaaniks ta Andrewga taas abielluda ja seega palus ta mõni aeg tagasi oma pressiesindajal viimaks kõlakaid adresseerida. "Hertsog ja hertsoginna on juba aastaid püsinud heade sõpradena ning midagi pole muutunud," sõnas tema esindaja. Väljaande The Express allika sõnul on ka prints igasugused kuulujutud ümber lükanud.

Põhjus, miks 1996. aastal abielu lahutanud paar nii pea uuesti kokku ei saa, võib peituda ka prints Philipis. Nii kaua kuni tema elab, ei jaluta nad uuesti koos altari ette, sest Andrew isa ei salli oma endist miniat silmaotsaski. Edinburghi hertsog on Fergiet põlanud alates 1992. aastal lahvatanud skandaalist, kui meediasse jõudis foto, millel naise finantsnõustaja lutsis tema varvast. Sarah oli toona veel ametlikult Andrewga abielus. Kui Andrew on talle kõik patud andestanud, siis Philip peab siiani vimma. Philip ei suuda talle kuningliku perekonna maine kahjustamist andestada ja seetõttu on ebatõenäoline, et nad tema elu ajal uuesti abielluks.