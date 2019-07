ÕPILASE SÄÄSTUNIPP: osta kooliriided juba juulikuus 

Järgmisel päeval külastan Tallinnas Nautica kaubanduskeskust, et uurida, kas ka koolitarvikud on juulis odavamad. Selgub, et ega ikka ole küll: praegu on asjad müügil veel täishinnaga. Vihikute ja muude kontoritarvete soodusmüük algab tavaliselt alles augusti keskpaigas. Küll aga leian kahest kiirmoepoest supersoodsad pinalid. Need võib praegu ära osta küll! Esimeses poes on näiteks efektne pinal alla hinnatud 5.99 euro pealt 3.99-le. Teises kaupluses saab erineva mustriga pinaleid soetada kõigest ühe euro eest. Ühesõnaga tasub ringi vaadata!