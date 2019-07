Silmaring Station Narva uued artistid avalikud! Piirilinna festivalil esinevad teiste seas Aisha Devi, Hatari, Psychoterror ja Gram-Of-Fun Toimetas Jaane Tomps , täna, 08:42 Jaga: M

Foto: Jörgen Norkroos

19.–21. septembril Eesti idapoolseimas linnas toimuv muusika ja linnakultuuri festival Station Narva avalikustas üheksa uut esinejat, kelle seas on Tiibeti-Nepaali juurtega Šveitsi laulja-produtsent Aïsha Devi, Islandi tehnodüstoopia rühmitus Hatari, Venemaa improgrupp Inturist ning kodumaised Psychoterror ja Gram-Of-Fun. Tänavu teist korda toimuva Station Narva festivali muusikaprogramm leiab aset 20. ja 21. septembril etenduskunstide keskuses Vaba Lava, Narva jõe kaldal asuvas Ro-Ro klubis ja Aleksandri kirikus. Lisaks varem välja kuulutatud Islandi elektroonika pioneerile GusGus ja Venemaa neoklassika tähele Kirill Richterile avalikustas festival täna üheksa uut esinejat. Välisartistidest on kavasse kinnitatud Tiibeti-Nepaali päritolu „eeterliku reivi” staar Aïsha Devi, Eurovisioonil laineid löönud Islandi tehnodüstoopia rühmitus Hatari, Venemaa improgrupp Inturist, Jaapani müraroki duo MOJA ja Valgevene sündipopi bänd Molchat Doma. Kodumaistest tegijatest on programmi lis