Lea Dali Lion: vahel tundub, et ma nagu polekski selle maa elanik, et oleksin nagu kusagilt mujalt planeedilt  

"Seepärast on mul vahel ka kõige parem just üksi olla. Kuigi olen üsna kindel, et nüüd vist tean, kuidas valutult uuesti ühiskonda sulanduda, nii et ma oma väärtusi ei kaotaks. Üks kaunis ja teadlik naine andis mulle alles hiljuti head nõu, öeldes, et mina vibreeringi nagu mina ja selleks, et siia sulanduda, ei ole mul iseenda juures vaja tegelikult mitte midagi muuta. Lihtsalt tuleb olla mina ja nii lihtne see ongi," seletab ta.