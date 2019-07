Pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk peakorraldaja: ma ei kannata silmaotsaski, kui prügi maha loobitakse 

Astrid (39) ongi seda meelt, et muusika võiks meid paremaks teha ja meile midagi juurde anda. «See tähendab, et muusika ei tohiks olla pelgalt maailmavalu välja puistamise vahend, mille kuulamise järel kuulajal raske hakkab. Muusikal on suur mõju,» sõnab ta.