Tundub, et su elus on praegu mitmeid ahvatlusi ja kiusatusi. Ja su enda esimene mõte ja instinkt oleks minna kergema vastupanu teed. See aga pole hea mõte – olgu teemaks ebatervislikud toiduvalikud või probleemsed inimsuhted. Püüa näha pikemalt ette!

Pane tähele! Vahel ülemäära julge ja riskialdis, ihkad milleski (olgu see siis tööl või eraelus) kiiremaid arenguid, kui reaalselt saavutada võimalik. Ära asu mõtlematult tegevusse!