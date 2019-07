Kõne mürgistusinfoliinile: «Laps näris vanaema vererõhutablette!» 

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder nendib, et infoliinile pöördumiste probleemid olenevad eelkõige hooajast ja ilmast. Nii on näiteks heal marja- ja seeneaastal mürgistusteabekeskusesse pöördumiste peamised põhjused seotud metsast koju tooduga või metsas tarbitud loodusviljadega. «Rästikutest saame kõnesid alati. Sinivetikatest vastavalt sellele, kas meil on soe või jahe suvi,» loetleb Oder.