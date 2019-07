Naisteleht Janne Schasmin: ma ei õppinud treeneriks – ma kasvasin treeneriks Helle Rudi , täna, 16:25 Jaga: M

KODURAHU HUVIDES: Kui keegi ehitaks Jannele oma saali, siis seal ta elakski. Samas on tema praegused töötunnid juba väljakutse. «Raske on, eks olen püüdnud teha korrektuure,» tõdeb ta, et ka abikaasa mõistmisel on teatud piir. Foto: Stanislav Moshkov

«Kümmet mind oleks veel vaja, et kõik asjad tehtud saaks,» tõdeb treener Janne Schasmin, kes on nagu Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga. Ainult et kõik need ametid on seotud otsapidi korvpalliga.