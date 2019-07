Kadri Jäätma: poliitikasse peaks minema elukogemuse ja -nägemise taustalt, et siis ühiskonda paremaks muuta 

Muide, lisaks keraamikutööle on Kadri olnud ametnik tööturuametis ja teeninud leiva lauale mittetulundussektoris, juhendades keraamikaringe pikaajalistele töötutele. Viimase kogemuse kaudu teab ta päris palju maailmast, millest enamik meist võimaluse korral kaugele eemale hoiab. «Seal kohtas põhja joonud inimesi, kes olid elus kõik kaotanud: pere, eluaseme, sõbrad ... Nende jaoks oli keraamika eelkõige eneseusu tõstja: et sa tuled kuhugi, kus sind inimesena koheldakse. Kui mõni enam ei tulnud, kuulsime mõne aja pärast, et ta on surnud,» meenutab naine nukrameelselt.

Kuigi Kadri ütleb, et keraamika on armukade ala, mis ei salli muud tööd enda kõrval, on tal ette näidata veel üks äärmiselt oluline ja ühtlasi silmapaistev etapp oma elus – poliitika. 1999. aastal riigikokku valituna töötas Kadri seal ühe ametiaja. Isamaa liikmena ja nii pühendunult, et loobus selleks ajaks täielikult isegi armastatud keraamikutööst. «See ei oleks olnud eetiline – et istun seal natuke ja tulen siis muid asju tegema. Poliitika on professionaalne töö.» Seda viimast rõhutades ei mõtle Kadri kindlasti «professionaalseid poliitikuid». Neid, kelle karjäär selle alaga piirdubki. Vastupidi. Tema arvab, et poliitikasse peaks minema just teatud elukogemuse ja -nägemise taustalt, et siis ühiskonda paremaks muuta. Praeguseks on Kadri poliitikast täiesti lahkunud ja astus isegi koduparteist välja. Kuid seda, mis Toompeal tehakse ja toimub, jälgib ta innukalt siiani.