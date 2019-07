Miks JFK Jr. ja printsess Diana omal ajal salaja kohtusid? 

Diana suri 1997. aastal Pariisis aset leidnud autoavariis, JFK Jr. hukkus aga kaks aastat hiljem lennuõnnetuses. Alles pärast neid traagilisi sündmusi hakati Dianat ja Johni omavahel seostama ning kuulduste kohaselt oli neil ka afäär.

Väidete taga on Diana kunagine sõber ja ravitseja Simone Simmons. Aastal 2005 välja antud raamatus "Diana: the Last Word" kirjutas Simmons, et Diana sõnul sõnul oli ta Johniga maganud. "Vestlesime ja üks asi viis teiseni – lõpetasime koos voodis. See oli puhas keemia," oli printsess talle pihtinud.

Paljud on seadnud Simmonsi jutu kahtluse alla, ent mis siis tegelikult juhtus? Naisel on küll õigus, et Diana ja Kennedy kohtusid ühes Manhattani hotellitoas, kuid nii mahlakas see kohtumine polevat olnud.

Kennedy endine assistent RoseMarie Terenzio viibis tegelikult kohtumise ajal hotellis ning tema sõnul oli kogu lugu palju süütum. Terenzio seletas, et paar korraldas 1995. aastal salajase kohtumise, kuid hotellitoas arutati hoopis Diana poseerimist Kennedy ajakirja George kaanel. Nad polnud varem kunagi kohtunud ja Diana soovis enne nõustumist rääkida temaga silmast silma.