Horoskoop AVESTA 21. juuli | Väldi raha kulutamist, sest see on kogumise ja koondamise päev Kai Tamm , täna, 07:00

Foto: Pixabay

Päikese päeva märksõna on kõrgeim õiglus. See on tule stiihia päev ja seepärast suhtu tulesegamisse kui rituaali. Tegele oma kodu, pere ja majapidamisega seotud asjadega. Hea on tegeleda käsitööga, oma kodu jaoks midagi luua või ehitada, lugeda palveid ja laulda. Väldi raha kulutamist, sest see on kogumise ja koondamise päev.