Kodu ja köök Väikest vinerpussi pakkuv hoidis ehk vale-kiivimoos Retsept ja foto: Ragne Värk , täna, 14:32

Foto: Ragne Värk

Nüüd, mil aed hakkab vaikselt suvikõrvitsaid pakkuma, on lausa kohustuslik seda toredat köögivilja toitudes ära kasutada. Hoidistes saab suvikõrvits täiel rinnal särada ja selle tõestuseks on seesama magus moos. See hoidis pakub ka väikese vingerpussi, sest purki pistetuna näeb moos välja nagu kiividest valmistatu!