Kodu ja köök RETSEPTINURK | Loe, millised on toidublogijate selle suve lemmikretseptid! Fotod ja retseptid: Getter Madison, Liisi Laanemäe, Merilin Siimpoeg, Hanna Odras , täna, 10:30

Suvi on aeg, kui me kõik eelistame toitu valmistada lihtsate retseptide järgi. Uurisime kolmelt toimekalt toidublogijalt, millised on nende selle suve lemmikretseptid.