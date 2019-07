Kodu ja köök RETSEPTINURK | Tõeliselt maitsev suutäis ehk Hasselbacki kartulid Retsept ja foto: Ragne Värk , täna, 10:30 Jaga: M

See roog sai alguse Rootsis asuvast Hasselbackeni restoranist. Inglise keeles on selle roa nimi ka Accordion Potatoes, mis eesti keelde tõlgituna tähendab kartulilõõtsu. Täpsemalt ongi tegemist kartulitega, mis on viilutatud õhukeseks ja jäetud põhjast kinni, et tekiks nii-öelda lõõts.