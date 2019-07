Nipid ja kasulikud vidinad ehk mis toidumaailmas uudist? 

Augusti esimesel nädalavahetusel (1.–4. augustil) muutub Hiiumaa taas tõeliseks kohvikute saareks, sest on aeg jälle lahti lüüa kodukohvikute uksed. Hiiumaa oodatuima suvesündmuse raames on võimalik tutvuda saarega, avastada peidetud paiku ning astuda sisse koduhoovidesse, kuhu muidu ei satuks. Uuendusena toimuvad sel aastal peale hoovikohvikute söömaajad ka hiidlaste kodudes!

Aeg-ajalt on nõnda, et esmapilgul kasutu köögividin võib tegelikult osutuda vägagi asjalikuks abimeheks. Täpselt nii juhtus munakeetjaga, millest on praeguseks saanud Naistelehe köögitoimkonna suur lemmik.