Pärast sünnitust uuesti vormi: lihtsad harjutused kodus võimlemiseks 

Hea aeg alustamiseks on loomuliku sünnituse puhul 2–4 nädalat pärast sünnitust, keisrilõike korral 2–6 nädalat pärast sünnitust. Kõige olulisem on keha kuulata. Kui sünnitus oli raske ja esines komplikatsioone, oota treenimisega veidi. Esialgu hoidu intensiivsetest harjutustest, kuid ka rühmatreeningutest – väga kerge on üle pingutada. Tagajärjeks võivad olla selja- ja põlvevalud.