Lihtsad igapäevased suhtlusvead võivad kooselu tappa – kuidas neid vältida?

Keegi ei soovi elada pideva kriitikarahe all. Foto: Vida Press

Kui üks partneritest on palju sõnaosavam ja oskab paremini väidelda, jääb paratamatult kõikides vaidlustes talle viimane sõna ning teine pool võib tunda ennast kõrvalejäetuna. See, kui sõnakam kaaslane ei oska enda domineerimisele tähelepanu pöörata või seda küüniliselt ära kasutab, võib pikapeale suhtele saatuslikuks saada. Kes naudiks kooselu, kus ta jääb igas vaidluses alla ja tema arvamus ei loe mitte midagi?

Paari- ja pereterapeut Siivi Hansen:

„Erimeelsused on kooselus paratamatud. See, kuidas paar neid lahendab, sõltub kummagi maailmavaatest, temperamendist, väärtushinnangutest. Oma kodust saab iga inimene kaasa käitumismustrid ja kindlad oskused elus ette tulevate olukordadega toimetulekuks. Eneselegi teadvustamata juhivad meie käitumist teadmised, nagu näiteks: parem on teist mitte ärritada. Või: mees/naine on perekonnapea,. Küllap oskab igaüks oma tutvusringkonnast leida mõne inimese, kes on väljaspool koduseinu võimekas isik, kelle arvamust arvestatakse, kuid pere keskel on liigagi tasane.

Igal inimesel on oma tõde ja toimetulekuviis, mis võib olla vägagi erinev kaasa arusaamast, milline on asjade nii-öelda õige käik. Igal kunstnikul on oma käekiri, niisamuti ka igaühel meist. Olukorras, kus üks partner on võtnud vastutuse mingi ülesande eest, võib tema kaasa parimal juhul pakkuda oma teadmisi ja nägemust lahendusest. Tegija võib võtta hea nõu vastu, aga ei pea seda tegema. Inimesele on tähtis ka protsess ja lõpuks loeb ju tulemus. Isiklik kogemus on oluline oskuste paranemise ja eduelamuse jaoks. Kui kaaslane suhtleb partneriga targema vanema positsioonilt, siis on kas avalik või varjatud konflikt paratamatu. Ükski täiskasvanu ei taha, et temaga suheldakse kui lapsega. See on alandav.

Kui keegi suhtes kogu aeg juhib ja oma tahtega peale jääb, siis ei too see kuidagi kaasa oodatud korda ja õnnetunnet. Jääb märkamata vaikiva partneri pingutus ühist elu tasakaalus hoida ning süveneb kummagi üksinduse ja lootusetuse tunne. Valides partneri, saate selle, mis teid võlub ja mida armastate. Saate aga ka selle, mida ei oodanud – ta erineb teist, ei mõtle ega tegutse nii nagu teie. See on loomulik, mis sest, et ärritab. Tema kannatab teid ka ära.