Taimetark Ene: rõõmustan, kui inimesed tulevad minu juurde tagasi, sest on abi saanud 

«Mulle meeldis juba lapsena lilledega mängida. Tegin neist näiteks nukkudele kleite,» meenutab Ene (59). Taimed aitasid hoida naise sisemist rõõmu kogu lapse- ja nooruspõlve. Praegu aitavad need tal inimesi tervendada. Raplamaal asuva Polgu talu naised on kasutanud taimetarkusi nii enda kui ka loomade ravimiseks läbi aegade, teab taimetark rääkida. «Mu vanaema tegi näiteks lehmanisade kreemitamiseks saialille-searasvasalvi. Ah, see lõhnas imehästi!»