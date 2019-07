Inimesed Hittsarja "Riverdale" staarid Cole Sprouse ja Lili Reinhart läksid lahku Naisteleht.ee , täna, 14:00 Jaga: M

GALERII

The Premiere Of Lionsgate's "Five Feet Apart" 7 March 2019 - Los Angeles, California - Lili Reinhart, Cole Sprouse. The Premiere Of Lionsgate's "Five Feet Apart" held at Fox Bruin Theatre. CAP/ADM/FS ©FS/ADM/Capital Pictures Foto: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures / Scanpix

Netflixi ülimenuka seriaali "Riverdale" näitlejad Cole Sprouse ja Lili Reinhart tõmbasid kaks aastat kestnud suhtele kriipsu peale.