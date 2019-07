ARMAS KLÕPS | Palju õnne! Daniel Viinalass tähistas abikaasaga pulma-aastapäeva 

Tütar Elviinet kasvatav paar on küll abielus olnud 8 aastat, ent koos on ühist teed käidud veelgi kauem. Nimelt armusid Daniel ja Eleri juba kooliajal ehk enam kui 15 aastat tagasi!

"Kaheksa aastat möödas sellest, kui ütlesime "jah", ja üle 15 aasta on möödas sellest, kui hakkasime käest kinni hoidma. Oleme jõudnud punkti, kus oleme koos olnud kauem kui eraldi. See naine on üks peamisi põhjuseid, miks ma armastan elu," lausub Daniel armsas postituses. "Ta armastab mind sellisena nagu olen, ent innustab mind olema rohkemat. Ta on eeskuju ja modell. Ta on empaatiapomm. Ta tekitab minus elevust meie pere ühise tuleviku ees."